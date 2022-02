‘Ndrangheta, sequestrati 10 milioni al padre di Iaquinta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nuovo colpo della Direzione investigativa antimafia di Bologna al patrimonio della ‘Ndrangheta in Emilia. Un maxi sequestro di beni per oltre 10 milioni è stato eseguito oggi nei confronti di Giuseppe Iaquinta, imprenditore edile originario di Cutro e padre dell’ex calciatore della Juventus Vincenzo, campione del mondo nel 2006. Nello specifico, la misura ablativa ha L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nuovo colpo della Direzione investigativa antimafia di Bologna al patrimonio dellain Emilia. Un maxi sequestro di beni per oltre 10è stato eseguito oggi nei confronti di Giuseppe, imprenditore edile originario di Cutro edell’ex calciatore della Juventus Vincenzo, campione del mondo nel 2006. Nello specifico, la misura ablativa ha L'articolo

Advertising

fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, sequestrati beni per 10 milioni a Giuseppe Iaquinta, padre dell’ex calciatore campione del mondo - FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: ‘Ndrangheta, sequestrati beni per 10 milioni a Giuseppe Iaquinta, padre dell’ex calciatore campione del mondo https://… - mcc43_ : RT @beretta_g: La #mafia si serve di volti noti e 'puliti' per fare affari e per avere #armi pulite a disposizione. E' emerso nel processo… - FranceskoNew : RT @beretta_g: La #mafia si serve di volti noti e 'puliti' per fare affari e per avere #armi pulite a disposizione. E' emerso nel processo… - imFlaviooo : RT @Gazzetta_it: 'Ndrangheta: sequestrati beni per 10 milioni al padre di Iaquinta -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta sequestrati Frodi fiscali legate alla 'ndrangheta, arresti e sequestri a Torino e Asti Quotidiano Piemontese