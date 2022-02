Ndombele: «Ecco perché ho scelto di tornare al Lione» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del centrocampista di proprietà del Tottenham Tanguy Ndombele ha scelto di tornare al Lione nell’ultimo giorno di mercato. Il centrocampista ha lasciato il Tottenham, lasciando così spazio a Rodrigo Bentancur per gli Spurs. Queste le parole di Ndombele: «Ho avuto 5 allenatori diversi al Tottenham. Avevo bisogno di qualcos’altro, ma appartengo ancora al Tottenham, potrei giocarci ancora l’anno prossimo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del centrocampista di proprietà del Tottenham Tanguyhadialnell’ultimo giorno di mercato. Il centrocampista ha lasciato il Tottenham, lasciando così spazio a Rodrigo Bentancur per gli Spurs. Queste le parole di: «Ho avuto 5 allenatori diversi al Tottenham. Avevo bisogno di qualcos’altro, ma appartengo ancora al Tottenham, potrei giocarci ancora l’anno prossimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

GianlucaFiori70 : @PinoVaccaro77 @OfficialASRoma Ah ecco...Ndombele torna al Lione,ma io lo capisco...Si sapeva che non avremmo speso… - trafficoinbrita : Il parogone credo sia scorretto, però è per far capire il concetto. Anni fa, proprio dal Lione, arrivolò Ndombele c… - luigipapi2 : @ReteSport Ecco, è noi quindi oltre perdere Ndombele, ci teniamo Diawara.. che mondo fantastico ?? -