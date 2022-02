Nauticsud | presentata l’esposizione indoor più grande d’Italia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022): molte le novità della fiera in programma dal 12 al 20 febbraio alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Il dato negativo degli ormeggi, Fiola: “La politica ha fallito con la nautica”. Cancelli aperti, dal 12 al 20 febbraio alla Mostra d’Oltremare, per il 48°. Al salone internazionale dedicato alla filiera nautica tante anteprime mondiali

Bologna e Napoli vanno in barca. presentata ieri mattina, alla Camera di Commercio di Bologna, la seconda edizione del Salone... l'imprenditore che organizza anche Navigare a Napoli e.