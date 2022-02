(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anche in piena notte, il pensiero diCaldonazzo va inevitabilmente allaMia. Durante una chiacchierata notturna in camera coned altri inquilini, la showgirl ed attrice è stata colta da un momento di forte nostalgia, dedicando il suo pensiero alladiciassettenne.e le parole sullaMia Mia compirà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Nathaly, appello al fidanzato della figlia Mia, Antonio Medugno: “Fai il bravo o me la vengo a prendere!” #gfvip - LuisaCossu5 : RT @eristicando: claryselassie ha fatto l'appello x nathaly bentornata tra noi amore? - story96010 : RT @eristicando: claryselassie ha fatto l'appello x nathaly bentornata tra noi amore? - Barbara24367112 : RT @soleilsorge__: Nathaly ha fatto un appello di salvare lei e Federica e buttare fuori Barú che tratta male le donne,ma vergognati cara N… - FrancyLap : RT @soleilsorge__: Nathaly ha fatto un appello di salvare lei e Federica e buttare fuori Barú che tratta male le donne,ma vergognati cara N… -

Ultime Notizie dalla rete : Nathaly appello

Blog Tivvù

Grande Fratello Vip,Caldonazzo ancora dura nei confronti di Barù: 'Tratta male le donne' Non si placano i litigi e le polemiche nella casa del Grande Fratello Vip :Caldonazzo non si è mai risparmiata in questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini , dicendo sempre chiaramente ciò che pensa, anche nei confronti di Barù , affermando di non ...... in una diretta con Alex Belli ha fatto unai telespettori del reality per salvar e Kabir ... Dopo la netta vittoria diCaldonazzo , l'ex corteggiatrice potrebbe avere un'altra conferma ...Barù choc al Grande Fratello Vip: "Nathaly Caldonazzo mi ha infilato una bottiglia nel sedere” E' da poco iniziata una nuova puntata del GF Vip 6. E ...Manila Nazzaro sbotta per la mancanza di pulizia nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex miss Italia nota il disordine nel lavandino della cucina ...