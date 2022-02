Nathalie Caldonazzo cerca di emarginare Soleil Sorge? Ecco il video! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Appena arrivata all’interno del Grande Fratello Vip 6 Nathalie Caldonazzo aveva fatto amicizia con Soleil Sorge, tanto da salvarla dalla nomination quando era stata lei la preferita con il 63% dei voti. Ma da un po’ di tempo ha cambiato totalmente opinione su di lei e ha iniziato una guerra lenta e logorante. Nathalie si coalizza contro Soleil Nathalie Caldonazzo ha ormai creato in casa una fazione apertamente contro l’influencer. In realtà alcune persone all’interno c’erano già, come Lulù Selassié e Miriana Trevisan. Ma merito dell’attrice è stato quello di creare un vero e proprio gruppo. Sebbene Barù le abbia fatto notare che quando è arrivata nella casa si è avvicinata a Soleil “finché le è servita per entrare nelle grazie di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Appena arrivata all’interno del Grande Fratello Vip 6aveva fatto amicizia con, tanto da salvarla dalla nomination quando era stata lei la preferita con il 63% dei voti. Ma da un po’ di tempo ha cambiato totalmente opinione su di lei e ha iniziato una guerra lenta e logorante.si coalizza controha ormai creato in casa una fazione apertamente contro l’influencer. In realtà alcune persone all’interno c’erano già, come Lulù Selassié e Miriana Trevisan. Ma merito dell’attrice è stato quello di creare un vero e proprio gruppo. Sebbene Barù le abbia fatto notare che quando è arrivata nella casa si è avvicinata a“finché le è servita per entrare nelle grazie di ...

