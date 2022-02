Napoli | rinnovo Ospina | la proposta del club azzurro e la risposta del colombiano

Advertising

borbonico1926 : Con qst rinnovo il #Toro ha di fatto messo un prezzo(molto alto)sul cartellino del calciatore. #Bremer si è dimost… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CRONACHE DI NAPOLI - Mertens, rinnovo da tre milioni: dialogo aperto tra club e bomber - susydigennaro : RT @napolimagazine: CRONACHE DI NAPOLI - Mertens, rinnovo da tre milioni: dialogo aperto tra club e bomber - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CRONACHE DI NAPOLI - Mertens, rinnovo da tre milioni: dialogo aperto tra club e bomber - apetrazzuolo : CRONACHE DI NAPOLI - Mertens, rinnovo da tre milioni: dialogo aperto tra club e bomber -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rinnovo

Corriere dello Sport

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Nessun dialogo per iltra ile Ospina. Il portiere andrà così via a fine stagione Sono diversi i calciatori in scadenza di contratto in casa, e tra questi c'è anche David Ospina. I dialoghi per il ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Nuova maschera speciale per Victor Osimhen, la utilizzerà contro il Venezia Caso Ospina " Nessun dialogo aperto per il. Possibile l'addio a ...Sono diversi i calciatori in scadenza di contratto in casa Napoli, e tra questi c’è anche David Ospina. I dialoghi per il rinnovo, però, sono datati la scorsa stagione e gli azzurri non hanno fatto ...Sta per concludersi l’esperienza nel campionato di Serie A di Lorenzo Insigne, attualmente capitano del Napoli di De Laurentiis. Il campione d’Europa vestirà la maglia del Toronto dalla prossima ...