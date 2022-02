Napoli, niente rinnovo per Ospina: sarà addio. Scelto il nuovo portiere (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nessun dialogo per il rinnovo tra il Napoli e Ospina. Il portiere andrà così via a fine stagione Sono diversi i calciatori in scadenza di contratto in casa Napoli, e tra questi c’è anche David Ospina. I dialoghi per il rinnovo, però, sono datati la scorsa stagione e gli azzurri non hanno fatto più alcun passo verso il portiere. E così, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il colombiano si sta già guardando intorno alla ricerca di una nuova sistemazione. Ospina andrà via e il Napoli punterà finalmente con decisione su Alex Meret. Gli azzurri stanno infatti provando a raggiungere l’intesa per prolungare il contratto che scade nel 2023. Una scelta economica sì, ma soprattutto di prospettiva. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nessun dialogo per iltra il. Ilandrà così via a fine stagione Sono diversi i calciatori in scadenza di contratto in casa, e tra questi c’è anche David. I dialoghi per il, però, sono datati la scorsa stagione e gli azzurri non hanno fatto più alcun passo verso il. E così, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il colombiano si sta già guardando intorno alla ricerca di una nuova sistemazione.andrà via e ilpunterà finalmente con decisione su Alex Meret. Gli azzurri stanno infatti provando a raggiungere l’intesa per prolungare il contratto che scade nel 2023. Una scelta economica sì, ma soprattutto di prospettiva. L'articolo ...

Advertising

ralphfiennes55 : @ruotologiacomo @Torrenapoli1 No, sia lui che Zielinski non saranno multati Caso ammutinamento, niente causa per Z… - CalcioNapoli24 : - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL ROMA - Napoli, niente colpi: il mercato di De Laurentiis è stato fatto con le conferme - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL ROMA - Napoli, niente colpi: il mercato di De Laurentiis è stato fatto con le conferme - calciomercato_m : IL ROMA - Napoli, niente colpi: il mercato di De Laurentiis è stato fatto con le conferme -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli niente Niente Juve per Icardi: il contatto sfumato e l'addio annunciato al PSG, in Italia rimane il Milan Commenta per primo Niente da fare per Mauro Icardi che ancora una volta è stato a lungo uno dei nomi più chiacchierati ... Roma e Napoli hanno Abraham e Osimhen da titolari nel ruolo e allora rimane a ...

Perdere la pazienza dopo aver perso palla ...ferrovie ad alta velocità Napoli - Bari e Palermo - Catania, gli appalti per la ricerca sull'idrogeno e quelli per la banda ultra larga da ramificare lungo tutta la penisola. Non è cosa da niente. ...

Niente Napoli, UFFICIALE: Reinildo all'Atletico Madrid Calciomercato.com Pres. Pisa: "Lucca? Non avremmo mai fatto trattative. Per Folorunsho niente accordo col Napoli" La realtà è che il Pisa ha fatto tante operazioni col Sassuolo e io che sono giovane devo imparare dall’altro Giovanni (Carnevali, ndr): imparando da lui non potevo che chiedere tanto". "È un motivo d ...

Niente Juve per Icardi: il contatto sfumato e l'addio annunciato al PSG, in Italia rimane il Milan Niente da fare per Mauro Icardi che ancora una volta è stato ... i bianconeri perché hanno investito pesantemente in Dusan Valhovic. Roma e Napoli hanno Abraham e Osimhen da titolari nel ruolo e ...

Commenta per primoda fare per Mauro Icardi che ancora una volta è stato a lungo uno dei nomi più chiacchierati ... Roma ehanno Abraham e Osimhen da titolari nel ruolo e allora rimane a ......ferrovie ad alta velocità- Bari e Palermo - Catania, gli appalti per la ricerca sull'idrogeno e quelli per la banda ultra larga da ramificare lungo tutta la penisola. Non è cosa da. ...La realtà è che il Pisa ha fatto tante operazioni col Sassuolo e io che sono giovane devo imparare dall’altro Giovanni (Carnevali, ndr): imparando da lui non potevo che chiedere tanto". "È un motivo d ...Niente da fare per Mauro Icardi che ancora una volta è stato ... i bianconeri perché hanno investito pesantemente in Dusan Valhovic. Roma e Napoli hanno Abraham e Osimhen da titolari nel ruolo e ...