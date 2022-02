MotoGP | Marc Marquez e Raul Fernandez | due talenti con Pedrosa alle spalle - News

(Di mercoledì 2 febbraio 2022): cosa hanno in comune? Oltre al fatto (scontato) che siano entrambi spagnoli, c'è chi vede nel " novellino " approdato quest'anno inal team KTM Tech3 un talento ...

Advertising

infoitsport : MotoGP: Marc Márquez, il nuovo ‘carattere’ Honda e due cadute - dianatamantini : MOTOGP - Marc Márquez stanco e sorridente dopo il day-1 a Sepang. Si riprende il lavoro sulla nuova Honda, ammetten… - corsedimoto : MOTOGP - Marc Márquez stanco e sorridente dopo il day-1 a Sepang. Si riprende il lavoro sulla nuova Honda, ammetten… - infoitsport : MotoGp, Marc Marquez esce allo scoperto e avverte tutti - infoitsport : MotoGP, test Sepang. Marc Marquez: 'Quel nervo è il mio tallone d’Achille' -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Marc

Al di là dell'ottavo tempo siglato nella prima giornata di testmalesi , era importante perMarquez ritrovare la sua moto da gara, la Honda RC213 V , salutata nel 2021 con la vittoria nel Gran Premio dell'Emilia - Romagna e Riviera di RImini, poi ...Al termine di una stagione 2021 tutt'altro che tranquilla perMarquez , caratterizzata da diversi infortuni accorsi allo spagnolo nel corso del campionato, il sei volte iridato inha iniziato la prima giornata di test pre - stagionali con la speranza ...Pur con un mix di tante cose. È un Marc Márquez comunque contento quello che si vede alla fine di questa giornata di test MotoGP. La diplopia è alle spalle, fisicamente si sente bene e Honda ha di ...(GPOne.com) Piano piano mi sto trovando meglio e l’obiettivo è quello di essere pronto alla prima gara in Qatar” Marquez è pronto per la stagione MotoGP 2022 ... più faticoso ma anche più bello per ...