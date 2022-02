MotoGP: lo scarico Ducati tra fantasia e realtà (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cosa si è inventato stavolta Gigi Dall’Igna? È una domanda ricorrente nella MotoGP odierna, essendo che la Ducati tira fuori dal cilindro soluzioni strane tra aerodinamica, codoni, scarico e quant’altro. Proprio la marmitta sta facendo rumore sui social media, per la presenza di una strana “scatoletta” in carbonio sul terminale. Tante sono le teorie, tra cui quella che si tratti di un sistema illegale per aggirare la norma sulla rumorosità, fissata a 130 dB. È il momento di fare chiarezza, grazie anche alle parole di un “interno” della squadra bolognese. MotoGP: ma che diavolo è quella cosa sullo scarico della Ducati? Intervistato da GPOne, Marco Palmerini, capotecnico del test team, ha svelato il mistero: la scatolina altri non è che una valvola allo scarico. A ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cosa si è inventato stavolta Gigi Dall’Igna? È una domanda ricorrente nellaodierna, essendo che latira fuori dal cilindro soluzioni strane tra aerodinamica, codoni,e quant’altro. Proprio la marmitta sta facendo rumore sui social media, per la presenza di una strana “scatoletta” in carbonio sul terminale. Tante sono le teorie, tra cui quella che si tratti di un sistema illegale per aggirare la norma sulla rumorosità, fissata a 130 dB. È il momento di fare chiarezza, grazie anche alle parole di un “interno” della squadra bolognese.: ma che diavolo è quella cosa sullodella? Intervistato da GPOne, Marco Palmerini, capotecnico del test team, ha svelato il mistero: la scatolina altri non è che una valvola allo. A ...

