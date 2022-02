Motocross, Jeffrey Herlings dopo l’infortunio: “Paghiamo le conseguenze di un incidente banale” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un brutto infortunio che non ci voleva nella fase di preparazione alla nuova stagione: l’olandese Jeffrey Herlings, qualche giorno fa ha subito un colpo al piede sinistro durante un allenamento sul circuito di Red Sands. C’è il rischio che sia costretto a saltare il primo round del Mondiale Motocross 2022, in programma a Matterley Basin (in Gran Bretagna) il 20 febbraio. Il campione del mondo in carica, se non dovesse recuperare in tempo per la tappa inglese, avrebbe poi a disposizione altre due settimane prima del secondo GP stagionale in Italia, a Mantova (6 marzo). Motocross, Jeffrey Herlings rischia di saltare l’inizio del Mondiale MXGP! Infortunio al piede in allenamento Le sue parole: “Stiamo pagando le conseguenze di un incidente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un brutto infortunio che non ci voleva nella fase di preparazione alla nuova stagione: l’olandese, qualche giorno fa ha subito un colpo al piede sinistro durante un allenamento sul circuito di Red Sands. C’è il rischio che sia costretto a saltare il primo round del Mondiale2022, in programma a Matterley Basin (in Gran Bretagna) il 20 febbraio. Il campione del mondo in carica, se non dovesse recuperare in tempo per la tappa inglese, avrebbe poi a disposizione altre due settimane prima del secondo GP stagionale in Italia, a Mantova (6 marzo).rischia di saltare l’inizio del Mondiale MXGP! Infortunio al piede in allenamento Le sue parole: “Stiamo pagando ledi un...

