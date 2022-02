Morta Monica Vitti | Meloni | “L’Italia piange una delle sue migliori attrici”

Advertising

Corriere : ?? È morta Monica Vitti - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Monica Vitti #ANSA - SkyTG24 : È morta #MonicaVitti. L’attrice e regista, nata Maria Luisa Ceciarelli, aveva 90 anni - aderenzis1 : È morta Monica Vitti, talento smisurato del cinema italiano - CrostataraRoma5 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | E' morta Monica Vitti #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Monica

Vitti, talento smisurato del cinema italiano, èa 90 anni. Nella clip, un estratto del film 'Polvere di stelle' del 1973, l'attrice si esibisce insieme ad Alberto Sordi ne 'Ma 'ndo vai (...Vitti, un'icona del cinema italiano, amata da intere geneazioni, èall'età di 90 anni. A darne notizia è stato Walter Veltroni su Twitter che è in pochissimi minuti diventato virale: '...Monica Vitti. Un'attrice immensa, «completa, dalla personalità forte e incisiva. La ricorderò sempre per esser stata la prima attrice ad incoraggiarmi e ad applaudirmi in una visione privata a casa di ...Monica Vitti aveva bellezza e talento, ma soprattutto carattere: il suo stile disinvolto coniugava classe e ironia, con look senza tempo ...