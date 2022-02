Morta Monica Vitti | l' annucio e il lungo applauso nella sala stampa di Sanremo

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) 'È!'. L'annuncio ufficiale è stato dato a, dove è in corso il Festival. Alla notizia, tutti i giornalisti dellaallestita al Casinò si sono alzati in piedi per ...

Advertising

Corriere : ?? È morta Monica Vitti - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Monica Vitti #ANSA - SkyTG24 : È morta #MonicaVitti. L’attrice e regista, nata Maria Luisa Ceciarelli, aveva 90 anni - gaiaitaliacom : E’ morta Monica Vitti- - Gio_Torrisi : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | E' morta Monica Vitti #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Monica

'ÈVitti!'. L'annuncio ufficiale è stato dato a Sanremo, dove è in corso il Festival. Alla notizia, tutti i giornalisti della sala stampa allestita al Casinò si sono alzati in piedi per un ...Roma " Il cinema piangeVitti ,questa mattina a 90 anni. A darne l'annuncio è stato Walter Veltroni con un tweet: Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni " scrive - mi chiede di comunicare che ...Roma – E’ morta Monica Vitti. L’attrice aveva 90 anni. Ad annunciare il decesso è stato Walter Veltroni su Twitter. “Roberto Russo -scrive Veltroni – il suo compagno di questi anni, mi chiede di ...E questa da questa mattina si rincorrevano le voci, e poi la conferma su twitter di Walter Veltroni: “Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è ...