Morgan critica Amadeus e il Festival di Sanremo 2022 su Instagram | “Tornerà la musica in questa povera patria”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildiè iniziato da poche ore ed è già costretto a fare i conti con le prime polemiche. A rivolgere un’aspracontro la kermesse èche, con un tagliente post condiviso su, si scaglia contro il direttore artisticoe la scelta delle canzoni in gara. “Prima di morire curerò un’edizione deldi“, la promessa prima dell’affondo al conduttore.pungente controe il: il postLa prima serata deldi, oltre all’interesse per lae le canzoni in gara, ha catalizzato su di sé anche numerose critiche. Dopo ...