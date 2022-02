Morgan attacca Sanremo e Amadeus | ' La musica in Italia tornerà quando il direttore artistico sarò io'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morgan attacca

ilmessaggero.it

a gamba tesa sul e su Amadeus . Il cantautore ha pubblicato un post social nel quale ha criticato senza filtri la kermesse: 'Prima di morire curerò un'edizione del Festival di Sanremo come ...a gamba tesa sul e su . Il cantautore ha pubblicato un post social nel quale ha criticato senza filtri la kermesse: 'Prima di morire curerò un'edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico ...Morgan a gamba tesa sul Festival di Sanremo e su Amadeus. Il cantautore ha pubblicato un post social nel quale ha criticato senza filtri la kermesse: «Prima di morire curerò un'edizione del Festival ...Morgan attacca il Festival di Sanremo 2022 e Amadeus con un tagliente post su Instagram. Il cantautore si propone come futuro direttore artistico e lancia una frecciatina. Noi e i nostri fornitori arc ...