Monica Vitti | sarà ricordata al Festival di Sanremo

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si sapeva da tempo che era malata, ma la scomparsa di, fa male, lo testimoniano in questi minuti, le migliaia di messaggi di cordoglio inviati. Eccone alcuni Dario Franceschini cosa ha scritto su? “Addio a, addio alla regina del cinema italiano. Oggi è una giornata davvero triste, scompare una grande artista e una grande italiana”. Mario Draghi “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la morte di. Attrice di grande ironia e di straordinario talento, ha conquistato generazioni di italiani con il suo spirito, la sua bravura, la sua bellezza. Ha dato lustro al cinema italiano nel mondo. Al marito Roberto Russo e a tutti i suoi cari, le condoglianze del ...

Advertising

mubi : Monica Vitti (1931 — 2022) - RaiCultura : Addio a Monica Vitti, attrice icona del cinema italiano. Il 3 novembre scorso aveva compiuto 90 anni. Il ricordo… - Corriere : ?? È morta Monica Vitti - ER_Notizie : Morta Monica Vitti: l'attrice si è spenta a novant'anni - Lilliflo : RT @dany_grazia: ? • * ?. * • ?? * •. ? Le donne mi hanno sempre sorpresa: sono forti, hanno la speranza nel cuore e nell'avvenire. Mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Vitti

è stata la guida per generazioni di attori e attrici", spiega Paola Cortellesi . "È stata capace di fare la differenza: oltre al talento e alla bravura, oltre all'incanto per la ...Uno dei treni che sono passati nella carriera di Diego Abatantuono si chiama, che a vent'anni lo ha voluto co - protagonista al cinema di Il tango della gelosia . "Sono cresciuto al Derby, da giovanissimo andavo molto al cinema eera tra gli attori ...Tinto Brass ricorda così con l'Adnkronos la grande attrice Monica Vitti, scomparsa oggi all'età di 90 anni. Il maestro dell'eros italiano, 89 anni il prossimo marzo, diresse l'attrice in ‘Disco ...Percorrevo un corridoio e dalle stanze, abitate a quattro a quattro, non si sentiva altro. "E' morta la Vitti". "E' morta Monica Vitti" "Hai sentito? E' morta Monica Vitti". "Era grande". "Eh aveva un ...