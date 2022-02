Monica Vitti | quando il quotidiano Le Monde la fece morire

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)è morta a Roma a 90 anni, ma per il giornale francese 'Le' la nota attrice si era suicidata il 4 maggio del 1988. Una notizia falsa, pubblicata per errore, commentata così dalla ...

Advertising

mubi : Monica Vitti (1931 — 2022) - RaiCultura : Addio a Monica Vitti, attrice icona del cinema italiano. Il 3 novembre scorso aveva compiuto 90 anni. Il ricordo… - Corriere : ?? È morta Monica Vitti - monicapelliccia : RT @diredonneinrete: Indipendente, forte e rivoluzionaria, Monica Vitti è stata un’artista straordinaria e un esempio per tutte noi, rivend… - gualcap : @Lisa90135765 @catenaaurea66 Due erano le attrici di cui ero innamorato da ragazzino: Lea Massari e Monica Vitti. B… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Vitti

è morta a Roma a 90 anni, ma per il giornale francese 'Le Monde' la nota attrice si era suicidata il 4 maggio del 1988. Una notizia falsa, pubblicata per errore, commentata così dalla ...Annunciato anche un omaggio a, scomparsa oggi all'età di 90 anni. Infine l'angolo dello sport, che ieri ha visto brillare Matteo Berrettini. La seconda serata sarà l'occasione per ...Maria Luisa Ceciarelli, in arte Monica Vitti, è stata 47 donne diverse in una carriera che l'ha consacrata tra le più brillanti attrici della storia del cinema italiano ...Ad affiancare il conduttore questa sera sarà l'attrice italo-senegalese, Lorena Monroe Cesarini, protagonista nella serie televisiva italiana Suburra ...