Monica Vitti, l'attrice che ha portato la commedia italiana alla dignità del cinema d'autore (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Monica Vitti, nome d'arte di Maria Luisa Ceciarelli, si è spenta oggi a 90 anni, è stata un'attrice unica, elegantemente ironica e lontana dagli stereotipi di ogni epoca, dotata della straordinaria capacità di interpretare personaggi in apparenza grotteschi con spirito moderno e grande vigore espressivo. Grazie alla sua enorme personalità e presenza scenica ha fatto crescere tra gli anni '60, '70 e '80 il genere cinematografico della commedia italiana. Le sue interpretazioni sono caratterizzate da un tocco inconfondibile, raffinato e personale con uno sguardo disincantato sulla condizione umana e femminile che l'hanno elevata al di là del proprio tempo e restano sempre attuali. Nata a Roma il 3 novembre del 1931, si è fin da giovane innamorata del teatro e ha studiato presso ...

