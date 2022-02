Monica Vitti | la straordinaria carriera di un' attrice comica e musa drammatica

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)è stata una delle più grandi attrici del cinema italiano: la suaè stata contraddistinta, negli anni Sessanta, dal passaggio dal dramma alla commedia. Una stella di prima grandezza, un'poliedrica che ha scritto la storia del cinema italiano.è scomparsa all'età di 90 anni, lasciando un patrimonio artistico di inestimabile valore, racchiuso in molti film indimenticabili. Nata a Roma nel 1931 come Maria Luisa Ceciarelli, dopo il diploma all'Accademia nazionale d'Arte(ottenuto nel 1953 sotto la direzione di Silvio D'Amico) assunse il nome di, rendendo omaggio al cognome della madre (glia), che aveva perduto in tenera età. Gli esordi teatrali in pièce ...