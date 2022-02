Monica Vitti è morta lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo

Advertising

mubi : Monica Vitti (1931 — 2022) - Corriere : ?? È morta Monica Vitti - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Monica Vitti #ANSA - helen7monte : @pierrelescure @YouTube Monica Vitti ?????? - thelondonboys47 : RT @PaolaTavernaM5S: Addio a Monica Vitti, fra le più grandi interpreti di sempre del nostro cinema. È stata un’icona di classe e bravura c… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Vitti

Il mondo del cinema piange per la morte di, scomparsa oggi a 90 anni dopo una lunga malattia che da anni la teneva lontana dalle scene. 'Sono addolorata e dispiaciuta. È scomparsa una grande attrice - dice Sophia Loren all'...ROMA - La notizia della morte a 90 anni diha suscitato un moto di commozione e molte reazioni dal mondo della cultura, dello spettacolo e della politica. La grande attrice romana, malata da tempo , si è spenta oggi , come ha ...Da anni ritirata a vita privata per una malattia, oggi 2 febbraio 2022 ci ha lasciato Monica Vitti, un talento senza fine del cinema italiano. Ne dà la triste notizia il marito Roberto Russo tramite l ...di Laura Martellini. Roma fa da sfondo e da protagonista nella vita e nei film dell’interprete scomparsa a 90 anni. I suoi fratelli prendono la via del mondo — Brasile, America — lei invece fa la sua ...