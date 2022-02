Monica Vitti è morta | aveva 90 anni | la malattia e le parole del marito

Advertising

mubi : Monica Vitti (1931 — 2022) - Corriere : ?? È morta Monica Vitti - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Monica Vitti #ANSA - Ceraunavolta6 : RT @VeltroniWalter: Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio co… - BobbyFarquaad : RT @FilmLinc: R.I.P. Monica Vitti (1931-2022) -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Vitti

13.31 Sanremo stasera omaggiaAmadeus promette un omaggio, stasera, a."A volte basta una emozione vera,un gesto,una parola,un applauso o uno sguardo sincero",dice. La co - conduttrice Lorena Cesarini:"...non c'è più. È morta, a 90 anni. Non c'è più, ma a ben vedere non c'è stata da tanto tempo, da due decenni, da quando la malattia le fece scegliere di abbandonare la scena pubblica. ...Monica Vitti è morta all'età di 90 anni . Dal 2002 l'attrice si era ritirata a vita privata costretta da una malattia ...È morta a 90 anni Monica Vitti, attrice simbolo del cinema italiano da anni si era ritirata dalla vita pubblica per la malattia degenerativa che l’aveva colpita. Una carriera di quasi quarant’anni ...