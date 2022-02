Monica Vitti | cosa si sa sulla sua morte Le notizie sulla malattia | “Si infiltra e sbriciola”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo scorso 3 novembre aveva raggiunto l’importante traguardo dei 90 anni. Oggi un pilastro della storia del cinema si è spento per sempre, ma il suo brillante talento, la sua irresistibile simpatia, intelligenza, continueranno a risplendere nei ricordi di chiunque.è scomparsa, il pubblico non la vedeva da oltre vent’anni, perché molto malata. Il commovente annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa dedicata al 72esimo Festival di Sanremo grazie al capo dell’ufficio stampa, che ha ovviamente diffuso la notizia appena appresa. Nonostante la lunga lontananza dai riflettori, tutti nel mondo dello spettacolo, tra colleghi, ammiratori, si chiedevano come stesse. L’amore per lei non si è mai affievolito.ha lasciato un enorme vuoto nel cuore di tutti, suo marito le è sempre rimasto al ...