Monica Vitti | addio all’attrice che è stata la donna assoluta del Novecento italiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) È difficile trovare nella storia del cinema (tutto il cinema, mica solo quello) un talento completo come quello di. Dal registro drammatico a quello comico, da Antonioni a Sordi,ha attraversato tutto lo spettro delle emozioni umane, dei sentimenti, dei disagi, dalle gioie ai dolori, dalle risate sguaiate ai silenzi più laceranti. Il merito, evidentemente, era di unache dentro sé aveva tutto ciò e molto di più. Una bellezza straniante eppure lontana dai prototipi che uscivano dagli stampini di celluloide; una personalità strabordante che univa fragilità e fermezza, ansia e leggerezza.semplicemente ladel ...

Advertising

mubi : Monica Vitti (1931 — 2022) - Corriere : ?? È morta Monica Vitti - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Monica Vitti #ANSA - luigi_nemo : RT @Maruzzella8720: Vorrei non amarti, o amarti molto meglio...???? Monica Vitti (L'eclisse' 1969 ) #2febbraio #MonicaVitti https://… - donvaccarelli : RT @TV2000it: Un saluto a Monica Vitti, grande attrice, grande donna, amica di #Tv2000 -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Vitti

Di Andre Giove - 02/02/2022 Si è spenta all'età di 90 anni, una delle più grandi attrici italiane di tutti i tempi. Da oltre venti anni si era allontanata dalle scene. Questa mattina se n'è andata una delle più grandi attrici italiane di ogni ...12.56,Franceschini: addio regina Immediate le reazioni e il cordoglio alla notizia della morte di: "Addio alla regina del cinema italiano. Oggi è una giornata davvero triste, ...Si è spenta all’età di 90 la famosa attrice italiana Monica Vitti, icona del cinema nostrano, più volte insignita di prestigiosi premi cinematografici. A darne l’annuncio è stato un tweet ...continuò con Francesca è mia (1986); entrambi i film furono sceneggiati anche dalla stessa Vitti. In quel periodo recitò a teatro in La strana coppia (1987) e Prima pagina (1988).