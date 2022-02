“Monica del mio cuore | l’arte quella vera non muore mai”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Laura Gargano, avvocato di Bergamo, ricorda la grande attriceVitti, scomparsa mercoledì 2 febbraio a Roma a 90 anni. “Io non capisco la gggente, che non ci piacciono i crauti. Bisogna andar… molto cauti… perché, perché, perché”. Eggià. Perché sta canzoncina di Bruno Lauzi, mi pare, mi risuona nella testa da un’ora, da quando ho saputo che hai lasciato qui con noi le Tue spoglie mortali, cara immensa bellissima bravissimadel mio. Lo so perché. Perché chi ce la ridà, nel, una donna come te, che dopo il periodo con Antonioni (bel reggista pe’ carità) sei stata la più grande e colta e lieve attrice comica italiana, esempio vivente di emancipazione femminile in una Roma postbellica dove non c’era niente ma c’era già tutto. La Masina, Mastroianni, Gassman, Sordi, Tognazzi, Fellini, Ferreri, ...

Advertising

RaiCultura : Addio a Monica Vitti, attrice icona del cinema italiano. Il 3 novembre scorso aveva compiuto 90 anni. Il ricordo… - VanityFairIt : È arrivato l'annuncio. E così scompare uno dei pilastri del cinema italiano ?? RIP #MonicaVitti… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: profondo cordoglio per la morte di #MonicaVitti. Attrice di grande ironia e di straordinario tal… - nonnaangela60 : RT @Daniela60305637: Ho appreso adesso della morte di Monica Vitti, che tristezza, se ne va' un'altra grande del nostro cinema ????????????… - bbeghella : RT @RaiNews: Addio a Monica Vitti, aveva 90 anni compiuti da poco -

Ultime Notizie dalla rete : Monica del

Rino Barillari ricorda poi altri momenti che lo legano aVitti : 'La si vedeva spesso in via di Ripetta o a piazzaPopolo, perché abitava lì vicino. Ma la si poteva trovare anche alle ...È uno dei contributi della mostra fotografica "La dolce Vitti", andata in scena a Roma tra l'8 e il 10 marzo2018 per celebrare uno dei monumenticinema italiano. L'esposizione multimediale ...Maria Luisa Ceciarelli, in arte Monica Vitti, una delle più brave e belle attrici italiane, è morta a Roma. Nata il 3 novembre del 1931, era la “musa” di Michelangelo Antonioni. Attrice ...Scopriamo l’incantevole regione del Tohoku in Giappone, che racchiude tutta la potenza e la magia del viaggio. Precipita con il parapendio: il 72enne in pericolo di vita salvato dai vigili del ...