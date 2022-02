Miss Showgirl Italia Talent 2021 | successo alla finalissima

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Domenica si è svolta lanazionale di, tutto in diretta web con le 17 ragazze del Veneto, Lombardia, Campania, Basilicata, Marche, Puglia. A vincere la diciassettenne Battipagliese Avagliano Denice che con la sua disciplina moda e ballo ha sbaragliato tutti. La 2° classificata Anna Bellosguardo di Montecorvino Rovella 16 anniCinema, 3° classificata Alessia Coscia 14Jadea, 4° classificata dal Veneto Sofia SchizzarottoCalzedonia, 5° classificata per il talen del canto la Basilicata von Eleonora Carlomagno, per la gara di fotogenia Enza Tramontano. Sono ...