Miracolo a Kerpen Sulla pista che ha lanciato Hamilton e Vettel Colpo al cuore nel nome di Schumi

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La leggenda della F1, Michael Schumacher, iniziò i propri passi nel mondo delle corse nel suo kartodromo di-Manheim. Anche se per il circuito di Erftlandring, in Germania, gli ultimi anni non sono andati al meglio, e la struttura ha rischiato seriamente la demolizione, proprio mentre di fronte era stata aperta tempo fa una miniera di lignite. Oggi, invece, il lieto fine, tanto che per ladisi valuta la possibilità di ospitare gare del Mondiale kart. I pericoli sono sorti sei anni fa, quando la compagnia energetica Rwe aveva acquistato terreni nella zona circostante per l'estrazione della lignite dalla foresta di Hambach. Inoltre, nel gennaio 2018, era anche arrivata un'offerta di risarcimento per poter annettere anche il circuito. Il lieto fine dopo l'accordo con Rwe - Poi, due anni dopo, lo stop dell'espansione ...