Milano | Roggiani Pd | ' a Dergano gesto riprovevole | solidarietà ad Anpi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)2 feb. (Adnkronos) - “Quanto accaduto in via Guerzoni sulla lapide dedicata ai Martiri diè une sintomo di una mancata coscienza storica". Lo dichiara la segretaria metropolitana del Pd milanese Silviacommentando in una nota la scritta no green pass apparsa sulla lapide dei Martiri di. "Le recenti restrizioni messe in atto per proteggerci dalla pandemia - prosegue la segretaria dem - non possono essere nel modo più assoluto paragonate al regime nazifascista, e farlo è un atto vergognoso"- "Gli eroi - osserva- sono le persone che hanno dato la propria vita per la nostra libertà, non chi ha scelto di non vaccinarsi. Queste scritte fanno ancora più male a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Non possiamo ...