Milan-Spezia | parla l’arbitro Serra | “Sperato che Messias non la buttasse dentro”

Advertising

SkySport : Serra, arbitro di Milan-Spezia a Sky: 'Ero frastornato, non vedo l’ora di tornare' ? ?? Oggi su Sky Sport 24 alle 12… - SkySport : Serra, arbitro di Milan-Spezia: 'Pensavo che Rebic volesse strangolarmi... poi ha capito' #SkySport #Serra… - TuttoMercatoWeb : L'arbitro Serra sull'errore di Milan-Spezia: 'Ho pensato 'speriamo che Messias non la butti dentro'' - LeBombeDiVlad : ?? L’arbitro #Serra sullo sfortunato episodio di #MilanSpezia: “Speravo #Messias non segnasse” ?? Le sue dichiarazio… - fcin1908it : Milan-Spezia, parla Serra: “Ecco cosa è successo nello spogliatoio. Ibrahimovic…” -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Spezia

Marco Serra, l'arbitro torna su- La. Aver fischiato subito il fallo interrompendo il gioco senza aspettare l'eventualità che invece si concretizzasse il vantaggio per l'attaccante: questo l'errore per il quale l'...I tifosi dell'Inter però stanno reagendo male all'intervista rilasciata a Sky dall'arbitro Serra , che torna sull'erroraccio commesso in. I più maliziosi si chiedono perchè le scuse - ...Allo Spezia sto benissimo, amo la città e mi godo le giocate ... Per me tante, vicino al Napoli ci sono Inter e Milan, quindi ci sono tre/quattro squadre che possono giocarsela”.Torna a parlare di quanto accaduto nel finale di Milan-Spezia, l'arbitro Marco Serra. In quella occasione, il direttore di gara, non applicando il vantaggio in quei concitati momenti, ha reso vano il ...