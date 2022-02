Milan | Parolo | “Se perde sabato deve guardarsi dietro”

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, #Parolo: 'Se perde sabato deve guardarsi dietro' #ACMilan #Milan #SempreMilan - loca_acm : @_Tomteller_ @alessia__Z sono andato vedere poi, ci sono lui, storari e pobega tra quelli recenti comunque io avev… - sportli26181512 : Parolo: 'Derby? Se non vincerà, il Milan dovrà guardarsi alle spalle': Dalle colonne di Tuttosport, Marco Parolo ha… - MilanNewsit : Parolo: 'Derby? Se non vincerà, il Milan dovrà guardarsi alle spalle' - Frances13758250 : RT @RadioRossonera: Il derby personale di Marco #Parolo, tra Stefano #Pioli e Simone #Inzaghi -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Parolo

Ma ilsi gioca un grosso jolly nel derby del 5 febbraio. Non dovesse andar bene, potrebbe ... Questo il pensiero dell'ex calciatore della Lazio e ora a DAZN, Marco, in una intervista ...... si parte venerdì con Verona - Bologna e si chiude domenica sera con- Juventus: nel mezzo ... Dario Mastroianni e Marcoore 18 Inter - Venezia su Dazn Telecronaca: Stefano Borghi e Massimo ...L’ex calciatore della Lazio Marco Parolo conosce entrambi gli allenatori che saranno ... “Pioli è più allenatore, un allenatore che al Milan è cresciuto tanto facendosi rispettare per le proprie idee.Dalle colonne di Tuttosport, Marco Parolo ha parlato del big match tra Inter e Milan: "Derby spartiacque? Condivido in pieno l’analisi di Pioli, al solito lucidissima: se il Milan vincerà, può lottare ...