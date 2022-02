Milan, in estate sarà rivoluzione a centrocampo: chi resta e chi arriva (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A giugno sarà rivoluzione per il centrocampo del Milan. Con Kessiè verso l’addio a parametro zero e Bakayoko che non sta convincendo, solamente Tonali e Bennacer rimarranno a disposizione di Stefano Pioli. A loro si aggiungeranno Yacine Adli, acquistato in estate e lasciato in prestito al Bordeaux per un anno, e Tommaso Pobega, in prestito secco al Torino. I rossoneri però lavorano al grande colpo: Renato Sanches. Il portoghese è l’obiettivo numero uno di Maldini e Massara e rappresenta agli occhi del club il dopo Kessiè. Come riportato da Tuttosport infatti, la dirigenza è già a lavoro per anticipare la concorrenza e trovare l’accordo con il Lille per giugno. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A giugnoper ildel. Con Kessiè verso l’addio a parametro zero e Bakayoko che non sta convincendo, solamente Tonali e Bennacer rimarranno a disposizione di Stefano Pioli. A loro si aggiungeranno Yacine Adli, acquistato ine lasciato in prestito al Bordeaux per un anno, e Tommaso Pobega, in prestito secco al Torino. I rossoneri però lavorano al grande colpo: Renato Sanches. Il portoghese è l’obiettivo numero uno di Maldini e Massara e rappresenta agli occhi del club il dopo Kessiè. Come riportato da Tuttosport infatti, la dirigenza è già a lavoro per anticipare la concorrenza e trovare l’accordo con il Lille per giugno.

