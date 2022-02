Milan | il punto sugli infortuni in vista del derby

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa ilsulla situazionein casaindelin programma sabato alle 18.00. Per la prima volta dall’operazione infatti Tomori ha lavorato sul campo, svolgendo un lavoro atletico personalizzato. Decisivi saranno i prossimi giorni per capire se l’inglese riuscirà ad esserci per la sfida all’Inter. Diverso il discorso per Zlatan Ibrahimovic, che sta proseguendo nel suo iter di recupero per l’infiammazione al tendine d’Achille. Il dolore sembra persistere e la sua presenza appare in forte dubbio. Buone notizie invece per quanto riguarda Franck Kessiè, che già domani dovrebbe allenarsi regolarmente in gruppo.

MilanLive.it

, Kessie in gruppo. Ilsu Rebic e Ibrahimovic Ante Rebic ©LaPresseAncora in dubbio Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha lavorato in palestra per via del fastidio al tendine d'Achille. Il ...Non è una squadra che lotta per altri obiettivi, è il loroprimario. La favorita? Per me tante, vicino al Napoli ci sono Inter e, quindi ci sono tre/quattro squadre che possono giocarsela'...È attualmente, quello dell'erba, il punto dolente di San Siro. Chiazze e strisce marroni o color sabbia si alternano alle diverse tonalità di verde del prato, mentre le macchine dell'olandese Grass ...Vent'anni fa, sul punto di cedere la società lagunare ... tanto che il Palermo fu il secondo "fornitore" dell'Italia di Lippi dopo Juve e Milan con cinque calciatori. Da Palermo a Berlino fu il ...