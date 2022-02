Milan, buone notizie per Pioli in vista del derby: un ritorno in gruppo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Milan dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali sarà impegnato nel derby contro l’Inter: per Stefano Pioli finalmente una buona notizia Il campionato di Serie A scalda i… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildopo la sosta per gli impegni delle Nazionali sarà impegnato nelcontro l’Inter: per Stefanofinalmente una buona notizia Il campionato di Serie A scalda i… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

CMercatoNews : ???? Buone notizie per #Pioli in vista del #derby #InterMilan. #Tomori torna ad allenarsi in gruppo. Ma #Ibrahimovic… - MilanWorldForum : Milan: per Tomori buone sensazioni, ma… Le news -) - news24_inter : #Pioli recupera #Kessie per il derby ?? - notizie_milan : Buone notizie su Tomori: prima parte dell’allenamento in gruppo - _paolone_ : @bimbodibarella Ci esaltiamo quando da notizie buone, lo insultiamo e diciamo che non sa un cazzo quando non parla… -