Mia Martini, il ‘Minuetto’ più bello e intenso della musica italiana (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Era il 12 maggio del 1995 quando una delle artiste italiane più grandi di sempre ci lasciava; Mia Martini nella sua casa di Cardano al Campo si addormentava sul suo letto dal quale non si sarebbe mai risvegliata. Forse, si fa presto a dire, quando un personaggio noto lascia questa terra, che era un grande, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Era il 12 maggio del 1995 quando una delle artiste italiane più grandi di sempre ci lasciava; Mianella sua casa di Cardano al Campo si addormentava sul suo letto dal quale non si sarebbe mai risvegliata. Forse, si fa presto a dire, quando un personaggio noto lascia questa terra, che era un grande, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

allefoglie : @sxinca_ maro sam speriamo bene io a pelle per lui mi sento di dire premio tenco e/o mia martini ma non so il pezzo quindi chissàààà - dieffe55 : RT @ladyramnusia: I #poteriforti sono quelli ai quali voi del mondo dello spettacolo avete dato il culo per far carriera e ora che è arriva… - SMSNEWSOFFICIAL : MIA MARTINI: NELLA SETTIMANA DEL FESTIVAL MORGAN RACCONTA UNA DELLE REGINE DELLA MUSICA ITALIANA - elena_1714 : RT @gippu1: 2) 'Almeno tu nell'universo' (Mia Martini, 1989). 'Sai, la gente è matta/forse è troppo insoddisfatta' (che due versi pazzeschi… - ladyramnusia : @liliaragnar I poteri forti al massimo saranno quelli ai quali questi hanno dato il culo per far carriera nello spe… -