Advertising

infoitcultura : Kabir Bedi fa una rivelazione commovente sulla sua vita privata: 'Mi sentivo impotente' -

Ultime Notizie dalla rete : sentivo impotente

SoloGossip.it

Mi, avevo rabbia e mi domandavo perché a lei, proprio in quel momento in cui volevamo diventare genitori. Ci siamo dati forza e le ho detto che se doveva andare all'inferno saremmo ...Dicevo, di dosi in corpo ne ho tre e, a dire il vero, mipiuttosto tranquillo. Come ormai ... In pratica quando la paura si unisce alla cognizione d'esseredinnanzi a un ostacolo, ..."Mi sentivo impotente": Raoul Bova, il tragico momento vissuto qualche anno fa dal noto attore; racconto da brividi.che le aveva provocato dolore»; che si sentiva impotente, che non riusciva a muoversi. (Corriere della Sera) Se ne è parlato anche su altre testate Adesso al vaglio degli inquirenti alcune chat di ...