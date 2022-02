Meteo | situazione stabile sulla penisola | poche piogge al Nord

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)di prevalente stabilità sull’Italia, salvo qualche lieve pioggia sulle vette alpine: come si evolverà ilnelle prossime ore. Larologicaè in continua evoluzione, con una stabilità rinnovata su gran parte del Paese. Solamente sulle regioni settentrionali potrebbero esserci delle precipitazioni: cosa sta succedendo. In queste ore ilL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

nauticatarello : Situazione meteo alle 07:00 sul #LagoDiViverone alla #nauticatarello Temperatura: 6.1 °C Pressione: 1012.7 hPa Inte… - nauticatarello : Situazione meteo alle 06:00 sul #LagoDiViverone alla #nauticatarello Temperatura: 5.1 °C Pressione: 1012.4 hPa Inte… - nauticatarello : Situazione meteo alle 05:00 sul #LagoDiViverone alla #nauticatarello Temperatura: 2.4 °C Pressione: 1012.5 hPa Inte… - nauticatarello : Situazione meteo alle 04:00 sul #LagoDiViverone alla #nauticatarello Temperatura: 1.9 °C Pressione: 1012.7 hPa Inte… - nauticatarello : Situazione meteo alle 03:00 sul #LagoDiViverone alla #nauticatarello Temperatura: 1.2 °C Pressione: 1013.8 hPa Inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo situazione

iLMeteo.it

In miglioramento le condizioniin Italia, l'anticiclone della Candelora ha colpito soprattutto il Sud, ma da stasera ladovrebbe ritornare alla normalità. Acqua, freddo, neve, gelo e vento, ecco cos'ha portato l'...... secondo le rilevazioni della stazioneArpav di parco Retrone. E oggi, avverte Rabito, "è ... come testimonia il presidente di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola: "Lamette in ...E’ un problema non nuovo, figlio e conseguenza dell’usura, del tempo e dei vari fenomeni climatici che si ... Per dare un quadro della situazione, nello scorso anno, sulla base delle informazioni ...Temperature minime comprese tra -2 e 3 °C e massime comprese tra 12 e 14 °C. La situazione meteo in Ciociaria Soleggiamento diffuso. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ...