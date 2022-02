Meteo mercoledì: anticiclone in rinforzo, ma non durerà. Le conseguenze (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il vortice depressionario che martedì ha raggiunto lo Ionio, alimentato da una discesa di correnti fredde dal Nord Europa, comincerà a spostarsi verso la Grecia e il Mediterraneo orientale a metà settimana, mentre da ovest l’anticiclone atlantico tornerà a riconquistare il terreno perso in avvio di settimana espandendosi verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Il passaggio del fronte di oggi, martedì, sulle nostre regioni meridionali sarà seguito da un miglioramento mercoledì sulle regioni meridionali, con il bel tempo che prevarrà su gran parte d’Italia, Solo i settori alpini di confini rimarranno parzialmente esposti a residui flussi nordoccidentali responsabili di addensamenti e locali deboli nevicate, e una lieve variabilità è attesa in serata anche su parte del Sud. Tra giovedì e venerdì ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il vortice depressionario che martedì ha raggiunto lo Ionio, alimentato da una discesa di correnti fredde dal Nord Europa, comincerà a spostarsi verso la Grecia e il Mediterraneo orientale a metà settimana, mentre da ovest l’atlantico tornerà a riconquistare il terreno perso in avvio di settimana espandendosi verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Il passaggio del fronte di oggi, martedì, sulle nostre regioni meridionali sarà seguito da un miglioramentosulle regioni meridionali, con il bel tempo che prevarrà su gran parte d’Italia, Solo i settori alpini di confini rimarranno parzialmente esposti a residui flussi nordoccidentali responsabili di addensamenti e locali deboli nevicate, e una lieve variabilità è attesa in serata anche su parte del Sud. Tra giovedì e venerdì ...

