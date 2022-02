Mercato europeo - Ufficiale | nel 2021 elettriche e ibride hanno superato il diesel

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le auto alla spina, ossia lee leplug-in,effettivamenteleper vendite in Europa? Secondo alcune società di ricerca come Jato Dynamics o Schmidt Automotive Research, il sorpasso è avvenuto a dicembre ed è previsto per il 2022. Tuttavia, i dati ufficiali forniti dall'Acea ed elaborati da Quattroruote (l'associazione indica solo le percentuali relative all'Unione europea e non all'area composta dai Paesi Ue ed Efta e dal Regno Unito) dimostrano come già ilsia da considerarsi un anno-spartiacque: i veicoli ricaricabili, infatti,raggiunto una quota disuperiore a quella delle vetture a gasolio. I numeri. In particolare, l'anno scorso ilha ...