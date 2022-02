Melizzano | venerdì interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Gesesa comunica che a causa di un guasto improvviso in via Calcarella del comune di4 Febbraio, sarà necessario sospendere l’erogazione del servizio idrico, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 in tutto il Centro Storico e traverse, via Frangiteli, piazza Roma (centro storico), via Fontana e via Calcarella. L’azienda ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App My Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.