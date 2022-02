(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il ministero della Giustizia israeliano ha approvato un accordo tra il governo e i coloni in, che autorizzerebbe in modo retroattivo l'insediamento di Eviatar, creato in modo. L'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Medioriente, nuovo ok di Israele ad avamposto illegale in Cisgiordania #israele #palestina - MianiAttilio : International Web Post IL TURISMO IL NUOVO ORO NERO DEL MEDIORIENTE L’Arabia Saudita e il progetto “The Rig”… -

Ultime Notizie dalla rete : Medioriente nuovo

TGCOM

Il ministero della Giustizia israeliano ha approvato un accordo tra il governo e i coloni in Cisgiordania, che autorizzerebbe in modo retroattivo l'insediamento di Eviatar, creato in modo illegale. L'...... compresi quelli legati alle cosiddette rivoluzioni colorate del Nord Africa e, ... le catastrofiche conseguenze sociali, economiche e politiche, questi conflitti ditipo sono ...Il ministero della Giustizia israeliano ha approvato un accordo tra il governo e i coloni in Cisgiordania, che autorizzerebbe in modo retroattivo l'insediamento di Eviatar, creato in modo illegale.Il costruttore rafforza le proprie struttura di ricerca e sviluppo che dall’Italia servono Europa, Africa, Russia, Medioriente e India ...