Media | Mediobanca | nel 2020 fatturato Rai a 2 | 5 mld | un terzo di radio tv pubblica Germania

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Milano, 2 feb. (Adnkronos) - Il serviziotelevisivo pubblico tedesco è primo in Europa per giro d'affari, con 8,5 miliardi di euro registrati nel. Il triplo rispetto a quello italiano, fermo a quota 2,5 miliardi, superato anche da Regno Unito (6,7 miliardi) e Francia (3,6 miliardi). In Italia, secondo la nuova edizione del Report& Entertainment dell'Area Studi, il servizio pubblico ditv nelha segnato la maggiore contrazione dei ricavi, con una flessione del 5,4% sul 2019, seguita dae Francia che diminuiscono, rispettivamente, dell'1,9% e del 2,8%. Registrano invece una variazione positiva Spagna (+1,3% sul 2019) e Regno Unito (+1,2%). La Rai si distingue però per redditività industriale: nel...