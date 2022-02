Matteo Salvini come Fausto Bertinotti: sfregio gratuito e delirio, fin dove si spinge Romano Prodi | Video (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "In politica ci vuole sempre qualcuno che abbia visione": Romano Prodi, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, ha analizzato la situazione politica attuale, dicendosi preoccupato per quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Infatti poi ha aggiunto: "La mia paura di oggi è che andiamo verso l'anno elettorale e che la Lega ad esempio alla fine, pur rimanendo nel governo, gli crei problemi ogni giorno, rendendo difficilissimo il suo progresso". Il timore dell'ex premier, insomma, è che l'esecutivo guidato da Mario Draghi possa sfaldarsi prima ancora di andare a elezioni nel 2023. A creare problemi potrebbe essere proprio la campagna elettorale dei partiti in vista del voto. A tal proposito Prodi, riferendosi alla Lega, ha fatto una battuta: "Potrebbe diventare un partito che si imbertinotta, cioè che sta al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "In politica ci vuole sempre qualcuno che abbia visione":, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, ha analizzato la situazione politica attuale, dicendosi preoccupato per quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Infatti poi ha aggiunto: "La mia paura di oggi è che andiamo verso l'anno elettorale e che la Lega ad esempio alla fine, pur rimanendo nel governo, gli crei problemi ogni giorno, rendendo difficilissimo il suo progresso". Il timore dell'ex premier, insomma, è che l'esecutivo guidato da Mario Draghi possa sfaldarsi prima ancora di andare a elezioni nel 2023. A creare problemi potrebbe essere proprio la campagna elettorale dei partiti in vista del voto. A tal proposito, riferendosi alla Lega, ha fatto una battuta: "Potrebbe diventare un partito che si imbertinotta, cioè che sta al ...

