Mattarella bis: la cerimonia del giuramento del presidente della Repubblica (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Avrà luogo giovedì 3 febbraio il giuramento del neo rieletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dai rintocchi di campana al discorso, dagli onori militari alla... Leggi su europa.today (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Avrà luogo giovedì 3 febbraio ildel neo rielettoSergio. Dai rintocchi di campana al discorso, dagli onori militari alla...

Advertising

fattoquotidiano : La rielezione di Sergio Mattarella non è stata affatto un colpo di scena inaspettato, l’estremo atto di responsabil… - SkyTG24 : Mattarella bis, orario e programma del giuramento del Presidente della Repubblica - StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - mariavenera2 : RT @VonricFontana: Mattarella bis, San Remo, Green Pass... tutto passa ma le 'donnine di Berlusconi' non passano mai. - ilmetropolitan : ???? #Quirinale. Meno uno all’#insediamento, domani #Mattarella giura per il #bis -