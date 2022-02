Mattarella-bis, chi ci ha guadagnato? Euromedia: Renzi (+4.2%) e Meloni (+2.7%). Tutti gli altri con le ossa rotte (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Vincitori e vinti nella partita del Quirinale? Sono i numeri della rilevazione condotta da Alessandra Ghisleri per “La Stampa” a testimoniare che a eccezione di Matteo Renzi (+4.2%) e Giorgia Meloni (+2.7%), tanti leader politici escono malconci dall’elezione del presidente della Repubblica. Nell’indice di fiducia rilevato dalla Euromedia Research, giù Matteo Salvini (-5.3%) e Giuseppe Conte (-5.2%) che perdono in un mese circa il 5. Nel confronto con il dicembre 2021 vanno un po’ meno peggio Enrico Letta (-1.5%) e Luigi Di Maio (-1.1%), mentre il ‘ritiro in corsa’, costa a Silvio Berlusconi il 2.1% delle preferenze. Le otto votazioni necessarie per nominare Mattarella, costano caro anche a Mario Draghi che, pur rimanendo in testa alla classifica rispetto a dicembre 2021, perde il 3.7% e il suo governo il 3.5%. Ma nel ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Vincitori e vinti nella partita del Quirinale? Sono i numeri della rilevazione condotta da Alessandra Ghisleri per “La Stampa” a testimoniare che a eccezione di Matteo(+4.2%) e Giorgia(+2.7%), tanti leader politici escono malconci dall’elezione del presidente della Repubblica. Nell’indice di fiducia rilevato dallaResearch, giù Matteo Salvini (-5.3%) e Giuseppe Conte (-5.2%) che perdono in un mese circa il 5. Nel confronto con il dicembre 2021 vanno un po’ meno peggio Enrico Letta (-1.5%) e Luigi Di Maio (-1.1%), mentre il ‘ritiro in corsa’, costa a Silvio Berlusconi il 2.1% delle preferenze. Le otto votazioni necessarie per nominare, costano caro anche a Mario Draghi che, pur rimanendo in testa alla classifica rispetto a dicembre 2021, perde il 3.7% e il suo governo il 3.5%. Ma nel ...

