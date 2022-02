Mastella attacca Calenda: 'È un gregario e non sarà mai un leader, la mia storia politica so soverchia' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mastella, Renzi, Calenda, Toti, Brugnaro. Al centro sarà complicata la convivenza, visto che ci sono abbastanza galli nel pollaio che di detestano cordialmente tra di loro. 'Calenda è rimasto quello ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022), Renzi,, Toti, Brugnaro. Al centrocomplicata la convivenza, visto che ci sono abbastanza galli nel pollaio che di detestano cordialmente tra di loro. 'è rimasto quello ...

