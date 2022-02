Maserati - Ghibli, Levante e Quattroporte: la MC Edition si ispira alla tradizione nelle corse (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Maserati introduce la serie speciale MC Edition dedicata alle varianti con motore V8 di Ghibli, Quattroporte e Levante. Le vetture sono da subito disponibili sul mercato e offrono personalizzazioni esclusive: l'ispirazione viene dal mondo delle competizioni, dove in Tridente ha conquistato innumerevoli successi in quasi un secolo di storia. Blu e Giallo come la città di Modena. Il primo elemento di distinzione delle MC Edition è il colore: solo per questi esemplari sono infatti disponibili le tinte Giallo corse e Blu Vittoria, omaggio alla città di Modena. Entrambi sono impreziositi dalla finitura tristrato, ma il Giallo è caratterizzato dai riflessi mica blu, mentre il blu è opaco. I dettagli esterni sono Piano ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Laintroduce la serie speciale MCdedicata alle varianti con motore V8 di. Le vetture sono da subito disponibili sul mercato e offrono personalizzazioni esclusive: l'zione viene dal mondo delle competizioni, dove in Tridente ha conquistato innumerevoli successi in quasi un secolo di storia. Blu e Giallo come la città di Modena. Il primo elemento di distinzione delle MCè il colore: solo per questi esemplari sono infatti disponibili le tinte Gialloe Blu Vittoria, omaggiocittà di Modena. Entrambi sono impreziositi dfinitura tristrato, ma il Giallo è caratterizzato dai riflessi mica blu, mentre il blu è opaco. I dettagli esterni sono Piano ...

