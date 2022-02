Mascino | «Monica Vitti era la più grande | potente e disarmata»

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 3 febbraio 2022) «Ho solo una foto di un’attrice a casa ed è la sua» ci confida Lucina, emozionata, al telefono. Per un’attrice come leiè un modello, e non a caso sono molteplici gli elementi che ritornano in entrambe le biografie: il debutto a teatro e poi l’approdo dietro alla macchina da presa, il carattere anticonformista e soprattutto la versatilità, la capacità di interpretare personaggi complessi e stratificati per poi calarsi in ruoli comici, vicini alla sensibilità popolare (tra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.