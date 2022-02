Martina-Barletta Calcio | coppa Italia di Eccellenza | finale

Advertising

CalcioWebPuglia : | Il campionato prima della finale di Coppa: Barletta a San Severo, Martina col Maglie -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Barletta

BarlettaNews24

Ad Andria la percentuale di adesione con la prima dose è del 49 per cento, adel 47 per ... Per le sessioni pediatriche, 246 dosi aFranca e 316 dosi a Grottaglie. Inoltre, si sono ...Canosa di Puglia, Bitonto, Monopoli,Franca e Racale accoglieranno invece per la prima ..., Bisceglie, Canosa e Trani). A seguire Foggia (S. Giovanni Rotondo, Borgomezzanone, ...È bastata una pausa natalizia più lunga del solito per rivedere il Barletta sicuro e dominante della prima parte di stagione che però era parso un pò in riserva di energie prima della sosta. Al "Ricci ...Raggiunti oggi 8 milioni di dosi di vaccini anticovid somministrati in Puglia dall'inizio della campagna vaccinale (dicembre 2020). Dalle 14.00 di oggi è ...