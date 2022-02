Marta Bassino: «Goggia? Se si mette in testa una cosa, lavora per raggiungerla e quasi sempre ci riesce» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Stampa intervista Marta Bassino. Oggi sbarca oggi a Pechino: cerca la consacrazione olimpica dopo il Mondiale. Che cosa servirà per conquistare una medaglia? «La giornata perfetta. Ogni pezzo deve incastrarsi nel posto giusto. Fisicamente sto bene e sono migliorata dal punto di vista tecnico. A inizio stagione facevo fatica a sciare, a trovare scioltezza e fluidità. Adesso invece mi sento di nuovo a mio agio. Per questo sono fiduciosa». La Bassino gioca a tennis. Le viene chiesto un parere sul caso Djokovic. Risponde: «Mi ha stufato. Si vaccini, le regole sono regole e vanno rispettate. Per fortuna Nadal, che ha confermato di essere un grande, ad un certo punto ha stoppato le domande sull’argomento». Per chi tifa? «Per Sinner. È italiano, bello e molto deciso. Ha voglia di crescere e lavora sodo. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Stampa intervista. Oggi sbarca oggi a Pechino: cerca la consacrazione olimpica dopo il Mondiale. Cheservirà per conquistare una medaglia? «La giornata perfetta. Ogni pezzo deve incastrarsi nel posto giusto. Fisicamente sto bene e sono migliorata dal punto di vista tecnico. A inizio stagione facevo fatica a sciare, a trovare scioltezza e fluidità. Adesso invece mi sento di nuovo a mio agio. Per questo sono fiduciosa». Lagioca a tennis. Le viene chiesto un parere sul caso Djokovic. Risponde: «Mi ha stufato. Si vaccini, le regole sono regole e vanno rispettate. Per fortuna Nadal, che ha confermato di essere un grande, ad un certo punto ha stoppato le domande sull’argomento». Per chi tifa? «Per Sinner. È italiano, bello e molto deciso. Ha voglia di crescere esodo. ...

