Marcell Jacobs, altro che Fedez: "Ha dato le dimissioni per lavorare con lui", sapete chi è quest'uomo? Bomba politica (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dalla politica all'atletica. Marco Ventura, portavoce della presidente del Senato Elisabetta Casellati, si è dimesso dal suo incarico istituzionale e secondo quanto appreso dall'agenzia Adnkronos curerà l'immagine e la comunicazione di uno degli sportivi più noti al mondo, il velocista italiano di origine texana Marcell Jacobs. Una scelta di vita e professionale che ha del clamoroso, visto che Ventura era al servizio della seconda carica dello Stato e che per qualche ora, la scorsa settimana, aveva addirittura accarezzato l'idea di traslocare al Quirinale. Jacobs, va detto, è in questo momento una gallina dalle uova d'oro: in causa con Fedez per la rottura anticipata del contratto che lo legava all'agenzia di comunicazione social del rapper milanese (insieme alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dallaall'atletica. Marco Ventura, portavoce della presidente del Senato Elisabetta Casellati, si è dimesso dal suo incarico istituzionale e secondo quanto appreso dall'agenzia Adnkronos curerà l'immagine e la comunicazione di uno degli sportivi più noti al mondo, il velocista italiano di origine texana. Una scelta di vita e professionale che ha del clamoroso, visto che Ventura era al servizio della seconda carica dello Stato e che per qualche ora, la scorsa settimana, aveva addirittura accarezzato l'idea di traslocare al Quirinale., va detto, è ino momento una gallina dalle uova d'oro: in causa conper la rottura anticipata del contratto che lo legava all'agenzia di comunicazione social del rapper milanese (insieme alla ...

Advertising

Corriere : Jacobs: «Sono l'uomo da battere e sono felice. Senza dente del giudizio corro più veloce» - roberiez : Marco Ventura, portavoce della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, si è dimesso ieri. A quanto appren… - FidalMilano : RT @atleticaitalia: #atletica ?? DIRETTA TV su RaiSport+HD per il debutto di Marcell Jacobs a Berlino ???? venerdì dalle 17 in onda il meeti… - atleticaitalia : #atletica ?? DIRETTA TV su RaiSport+HD per il debutto di Marcell Jacobs a Berlino ???? venerdì dalle 17 in onda il m… - spallettiano : L’unico cantante in grado di prendere il Bonus Marcell Jacobs: -