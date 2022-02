Marc Marquez | il ritorno del “Conquistadores” spagnolo in MotoGP

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) È stata un’annata di, quella archiviata qualche mese fa, davvero emozionante. Grande il duello tra Yamaha e Ducati, con Fabio Quartararo che ha duellato per buona parte della stagione con il nostro Francesco Bagnaia per il titolo mondiale del 2021. Il centauro francese, arrivato un certo punto della contesa, si è preso un distacco consistente andando a vincere il suo primo Mondiale piloti con pieno merito. È stato l’anno delle restrizioni del Coronavirus, con la variante Omicron sullo sfondo che cominciava a prendere forza, capaci di modificare (anche) le abitudini della classe regina delle due ruote. Tra gli eventi rilevanti c’è anche stato il ritiro di Valentino Rossi, leggenda vivente della categoria. Il Dottore ha salutato dopo anni ed anni di successi. Una giornata che nessuno mai dimenticherà. Dopo una piccola pausa, è già tempo di tuffarsi nel 2022. Nello ...

automotorinews : ?? Come iniziare la giornata al meglio: Marc #Marquez compilation #MotoGP - MotorcycleSp : Ancora una volta, Marc Márquez ha avuto una preseason incerta dopo una caduta nell'ultimo trimestre... - corsedimoto : SOLLIEVO - Marc Marquez rivela: dopo l'ennesimo infortunio ha temuto di dover gettare la spugna. Ma adesso si ripar… - infoitsport : Marc Marquez sorpreso: 'Più veloce del previsto' - infoitsport : MotoGP, Marc Marquez: 'Ho ancora problemi al braccio, voglio tornare al top come Rafael Nadal' -

Ultime Notizie dalla rete : Marc Marquez

Nel team Repsol , infatti, assieme al rientrante(dopo i ben noti problemi alla vista) sarà ancora presente il connazionale Pol Espargarò , mentre nel team LCR sono confermati il ...Per molti il 2022 sarà l'anno della sfida a tre per il titolo tra Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia e. In mezzo a loro però, nell'idea di diversi opinionisti, proprio Martin potrebbe ...Una decrescita del 20%. Ma chi è il centauro più pagato del paddock? Marc Marquez che nel 2020 ha firmato un accordo da 25 milioni di euro a stagione fino al 2024. Con il suo addio, le due ruote ...La notizia che Marc Marquez riuscirà a partecipare ai test IRTA che si svolgeranno a Sepang questo weekend, è stata la migliore che la squadra Honda potesse aspettarsi da questo inizio 2022.