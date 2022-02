Mara Venier lontana da Nicola Carraro per l'80esimo compleanno: "Maledetto Covid" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Con grande dolore Mara Venier non ha spento le 80 candeline insieme al marito Nicola Carraro. Su Instagram la conduttrice ha infatti spiegato che non è riuscita a volare a Santo Domingo, dove vanno a '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Con grande dolorenon ha spento le 80 candeline insieme al marito. Su Instagram la conduttrice ha infatti spiegato che non è riuscita a volare a Santo Domingo, dove vanno a '...

Advertising

DavidPuente : Sileri non è un over 50 e confessa di non essere vaccinato durante la trasmissione Domenica In di Mara Venier? No!… - _lovebet : RT @asiasinasce: Qui per ricordare a tutti che questo signorino in video domenica sarà al fianco di Mara Venier sul palco dell’Ariston ???… - _elisa_________ : RT @asiasinasce: Qui per ricordare a tutti che questo signorino in video domenica sarà al fianco di Mara Venier sul palco dell’Ariston ???… - BoredAfRicc : @juiserr dio pensavo fosse mara venier da giovane BOH - carotelevip : Che Rai 1 domenica prossima risparmi ai suoi telespettatori nonna-bis Mara Venier che balla sul ritornello della Ra… -